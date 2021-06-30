شاهد.. لحظة الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من اللقاح المصري

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تصنيع أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفاك - فاكسيرا محليا، على أن يتم تحليله بهيئة الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته تمهيدا لتوفيره فى 400 مركز للقاحات بالجمهورية.

وجاءت الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات مواجهة للفيروس.

وذلك من خلال مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.



شركة فاكسيرا

و من المتوقع الانتهاء من تصنيع ٢ مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، و فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، وذلك تصبح مصر مركزًا لتنصيع اللقاحات للدول الأفريقية.

وتصنيع اللقاح، ياتي بالتعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك" في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية.



لقاح سينوفاك

وتم توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح "سينوفاك" من خلال شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.

والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتي من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع.

ويتم تصنيع لقاح "سينوفاك" بتكنولوجيا تصنيع اللقاح المعطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم"، وسيتم تسجيل لقاح فيروس كورونا الصيني في مصر ودول العالم من خلال شركة "فاكسيرا"، باسم "سينوفاك فاكسيرا".

و سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضًا، حيث سيتم تصنيع لقاح "سبوتنكV " الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.

الإنتهاء من إنتاج اول تشغيله ٣٠٠ ألف جرعه من اللقاح المصري

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