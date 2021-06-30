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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجامعة البريطانية: استفدنا من جائحة كورونا بالاعتماد على نظم التعليم الهجين

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

قال الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الاستفادة من جائحة كورونا جاء من خلال الاعتماد على نظم التعليم الهجين والذي سيستمر لما بعد الجائحة.

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وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية لـ "صدى البلد" أن نظام التعليم الهجين بـ الجامعة البريطانية أتاح للطالب في حالة أن أراد في أي وقت أن يدرس أي شيء إضافي يتمكن من ذلك وأصبحت أكثر قدرة على اللحاق بالتكنولوجيا الجديدة.

 

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

 

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماصي كالتالي:

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

الجامعة البريطانية كورونا التعليم الهجين بهي الدين الجامعات الخاصة

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