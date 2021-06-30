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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«تصحيح الفهم فى تفسير الحلم».. جديد الكاتبة «ثويبة صابر» فى معرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن «دار بيليڤ» للنشر بالقاهرة، للكاتبة والأديبة ثويبة صابر، كتاب «تصحيح الفهم فى تفسير الحلم»، والذى يضم 28 عنوانًا، فى 149 صفحة من القطع المتوسط، والذى سيتم طرحه في «معرض الكتاب 2021»، الذى تم افتتاحه اليوم بحضور الدكتور مصطفى متولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وجاءت عناوين الأبواب الأساسية، وهى: «لم نحلم، الرؤيا وشروطها، تفسير رؤيا الأنبياء، تفسير رؤية الميت، حلم الشيطان، الأضغاث، حديث النفس، أشكال أضغاث الأحلام، علاقة الطهارة بالأحلام، رؤي غير المسلمين، الجاثوم، حقيقة السحر، حقيقة الجن، الوهم ومدى تأثيره على الأحلام، التخاطر والأحلام، تفاسير جوجل الخاطئة، الأرقام ودلالتها فى الأحلام، تفسير الأحلام علم أم موروث ثقافي».
الكتاب يتناول تفسير ابأحلام بشكل قصة روائية، وهى عبارة عن حوار بين شخصين يتجادلان ويتبادلا أطراف الحديث عن تفسير الأحلام السائل والمفسرة التى تجيب، ويهدف إلى توضيح وتصحيح كل ما مغلوط حول هذا الأمر وإظهار الجوانب الخفية منه يتحدث عن علاقه الأحلام بالجن والشياطين وتأثير السحر على الأحلام، ومدى قوة العقل الباطن على أحلامك.
وتدور فكرته، حول تصحيح أخطاء ومفاهيم خاطئة عن تفسير الأحلام، ويربط بين جانب الدين وعلم النفس ومدى تأثير الجانب النفسي على أحلام، وأن الجانب النفسي هو مفتاح تحكم الجن على الأحلام،  
حيث يوضح تدرج تأثير الجن على الأحلام المتمثلة في الجاثوم وإخبار الجن والسحر، وربط بين علاقه الجن بالأحلام والتأثير النفسى على الأحلام، ومدى الاستعداد لتقبل الوهم هو مفتاح الجن وتأثيره.
وجاء على غلاف الكتاب: «كم من شخص ضائع ولا يجد اجابة كلما أفاق من نومه حين يرى  حلم يزعجه ولا يجد له معنى ولا تفسير ويبحث بشدة ليجد إجابة ولا يجد ما يطمئن قلبه ويريح فكره  ،وكم ممن هم عباءة تفسير الاحلام  يضل مثل هؤلاء وهم  لا يفقهون شئ مما يقولون ،ويسير خلفهم الكثير دون أن يعلموا أين الصواب فى ذلك، وما قد عرفته وتعلمته فى علم تفسير الاحلام ، يجعلنى أريد أن أعرف العالم أجمع عن الوجه العلم، أجعلهم يرون الحقيقة وراء كل زيف والواقع خلف كل خرافة ليعرف الجميع أن الاحلام ليست مجرد رموز تفسر ولا صور تراها فى منامك وانما هى اكبر من ذلك بكثير 
هو باب لعالم آخر لا ندري عنه شئ».
وتقام الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى الفترة من 1 يوليو إلى 15 يوليو المقبل، وذلك فى دورة استثنائية من المعرض بعد تأجيله من موعده فى يناير الماضى، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتم فتح باب حجز تذاكر دخول معرض القاهرة الدولى للكتاب بداية من يوم 22 يونيو الجاري، عن طريق المنصة الرقمية لمعرض الكتاب.
والكاتبة هى ثويبة صابر محمد، من مواليد دولة الامارات العربية المتحدة، درست علوم شرعية بالأزهر الشريف وتخرجت من كلية دار العلوم، وحصلت على إجازة القرآن الكريم، وصدر لها كتاب حمل عنوان «معبد روياها.. خفايا الأحلام» عن دار «النخبة».

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