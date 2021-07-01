الذهب يقترب من تسجيل أكبر انخفاض شهري

يقترب الذهب من تحقيق أدنى مستوى في شهرين إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1757.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل نيسان عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.80 دولار.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأميركي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة هذا الشهر، مقارنة مع 559 ألفا في مايو أيار بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.

ويؤدي رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.78 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع على التوالي.

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية خلال ختام تعاملات أمس الأربعاء 30-6-2021.

عيار 24 880 إلى 882

عيار 22 807 إلى 809

عيار 21 770 إلى 772

عيار 18 660 إلى 662

الاونصة 27,368 إلى 27,439

الجنيه الذهب 6,160 إلى 6,176

الكيلو 880,000 إلى 882,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.