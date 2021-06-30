هاني الناظر يقدم روشتة لـ علاج حمو النيل

حمو النيل من المشاكل الجلدية الشائعة والمنتشرة خلال فصل الصيف وبالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة لدى الكبار والصغار.

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد ويعاني منها الأطفال والكبار هذه الأيام والفترة القادمة مع ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة هي مشكلة حمو النيل والتي تظهر علي هيئة حبيبات حمراء لها رؤوس بيضاء صغيرة ويصاحبها احمرار والتهاب مؤلم يؤدي إلى حكة شديدة في مناطق الرقبة والصدر والظهر والذراعين.

كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "طيب نعمل إيه علشان نتفادي الإصابة وإذا حدث لا قدر الله وظهرت المشكلة ماهو العلاج؟."

تابع: "أولا لمنع الإصابة علينا دائماً ارتداء ملابس قطنية خفيفة والحرص على ارتداء فانلة قطن تحت الملابس لتمتص العرق دائماً مع ضرورة الاستحمام مرتين يوميا بالماء البارد وصابونة الجلسرين، بالإضافة إلى التهوية المستمرة أما الصغار فيضاف إلى ما سبق وضع بشكير أو فوطة كبيرة تحتهم أثناء النوم لامتصاص العرق أول بأول."

علاج حمو النيل

أضاف: " ثانيا لو حدثت الإصابة بحمو النيل فإن العلاج يكون بدهان الجسم يوميا مرتين أو ثلاثة بغسول كلامينا بعد رجه جيدا مع تناول قرص زيرتك أو تلفاست ١٨٠ أو ليڤوهستام مساء يوميا للكبار أما الأطفال فمعلقة من أي من هذه الأدوية صباحا ومساء."