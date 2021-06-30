"تحيا مصر" يعلن رقم الحساب من أجل التبرع لـ علاج ضمور العضلات

علاج ضمور العضلات

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث اليوم بشأن علاج الأطفال المصابة بـ ضمور العضلات على نفقة الدولة.



وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وهو يعمل على حل جميع المشكلات للمواطنين، وقام بإطلاق أكثر من مبادرة صحية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.



وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن تفعيل دور صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة فى الملفات الاجتماعية، وأن هناك حساب لـ تلقى التبرعات 037037 أمل فى بكرة، لعلاج مرضى الضمور العضلي.



وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق قدم 500 مليون فى مبادرة فيروس سي، وتم انفاق مليار جنيه لـ مبادرة ضعف و فقدان الأبصار وت توفير أجهزة غسيل كلوي، و كراسي، لـ مرضى الغسيل الكلوي، و توفير نظارات لـ المحتاجين.



وأكد أن صندوق تحيا مصر يشارك فى المبادرة الرئاسية لتطوير الرئف المصري، وتم تطوير 10 آلاف منزل على مستوى الجمهورية من خلال الصندوق.

علاج ضمور العضلات

الصحة تعلن خطة مواجهة مرض ضمور العضلات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس، من الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، والتى تقدم خدمات طبية للمريض.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.



انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

وفي هذا الإطار يسعد هيئة الدواء المصرية أن تزف بشرة سارة لمرضى ضمور العضلات؛ حيث قامت الهيئة بتسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.