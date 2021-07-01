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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: محامي ساسي أصر على عدم استكماله الموسم.. وملف تجديد بنشرقي مفتوح

ساسي وبن شرقي
ساسي وبن شرقي

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.

وأضاف لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ننتظر رد جالاتاسراي بشأن رغبتهم في شراء مصطفى محمد قبل ديسمبر المقبل، واذا أكدوا رغبتهم في شرائها، سنحصل أموال تعاقده بين شهري يونيو ويوليو".

وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ ٤ ايام، وأصر محامي اللاعب أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".

وتابع: "علاقتنا لم تنتهي الا عندما نجتمع مع فرجاني اذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه ان لديه مستحقات وهذا ليس صحيح في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، واذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".

تجديد العقود 

وواصل لبيب تصريحاته: "لاعبي الزمالك الحاليين على اعلى مستوى، ونلعب بدون ساسي لمدة شهر ونصف تقريبا ونقدم اداء جيد، ولا يوجد فريق يقف على لاعب، وننفذ تعليمات وأراء الجهاز الفني للفريق، ولا نريد جلب اي لاعبين، يجب ان يكون في مركز يحتاجه النادي والمدير الفني".

وأكمل: "ما يهمني أن أقوم بتجديد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، ويعد ذلك نقوم بتدعيم الفريق بما يريده الجهاز الفني، ثم نعرف رأي الجهاز الفني في من يريدون اعادته من الاعارة".

بن شرقي وملف التجديد 

واختتم رئيس الزمالك: "ملف تجديد عقد بنشرقي مفتوح، وجلسنا معه ونسير على الطريق الصحيح، وهو زملكاوي مثلنا، ونريد أن نسير خطوة بخطوة".

 

حسين لبيب نادي الزمالك فرجاني ساسي جالاتاسراي مصطفي محمد بنشرقي

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