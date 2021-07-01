اقتصاد الامارات .. اقتصادية رأس الخيمة تعتمد 2763 نشاطاً للتملك الأجنبي

اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 2763 نشاطا يسمح للتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة دون أية اشتراطات كرأسمال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن أنشطة التملك الأجنبي توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية بنسبة 36 بالمئة تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية بنسبة 33 بالمئة وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30 بالمئة.

أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فقد احتلت الصناعات التحويلية الحصة الأعلى بنسبة 33 بالمئة من أنشطة التملك الأجنبي تلتها في المرتبة الثانية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 21 بالمئة وفي المرتبة الثالثة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14 بالمئة .

كما أصدرت الدائرة دليلا خاصا بأنشطة التملك الأجنبي في الإمارة ليكون متاحاً أمام المستثمرين الأجانب بما يعطي زخماً إضافيا للاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.