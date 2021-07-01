إنستجرام يوسع مزايا خاصية "stories" لبعض مستخدميه.. اعرفها

تختبر منصة إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تتعلق بخاصية القصص stories التابعة لها، إذ ستوفر خدمة مشاركة وتعديل الصور ملصقا يتيح لمستخدميه مشاركة الروابط، بدلاً من وظيفة التمرير السريع لأعلى المشابهة لفيسبوك.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، بدأت شركة إنستجرام في اختبار جديد لتوسع القدرة على نشر روابط قابلة للتمرير عبر ميزة القصص، والتي توفرها المنصة التابعة لشركة فيسبوك لعدد قليل من المستخدمين، إذ يشترط أن يكون صاحب الحساب يمتلك 10 آلاف متابع أو تم التحقق منه.

ولكن يمنح الاختبار الجديد، لمجموعة من مستخدمو إنستجرام ميزة أخرى تمكنهم من إضافة رابطا لأحدى مواقع الويب باستخدام ملصق القصص، وبدلا من الروابط القابلة للتمرير، والتي يقوم المتابع بالتمرير لأعلى لمشاهدة محتوى الرابط، سيتمكن من ذلك بنقرة واحدة.

ويسمح ملصق قصص إنستجرام الجديد، للمتابعين بإضافة ردا على القصة، وستعمل الشركة على مراقبة أنواع الروابط التي ينشرها الأشخاص مع مراقبة المعلومات الخاطئة والرسائل غير المرغوب فيها بشكل خاص.

ملصق قصص إنستجرام الجديد



كيفية إضافة رابطا بميزة التمرير لأعلى إلى قصص إنستجرام:



1. تأكد من أن حسابك على إنستجرام يتابعه 10 آلاف مشترك، أو تم التحقق منه.



2. انقر على زر المشاركة، للوصول إلى خاصية القصص Instagram Story الخاصة بحساب، انقر فوق الرمز الموجود في الجزء العلوي الأيمن الذي يشبه السلسلة أو الرابط.

الرمز الذي يشبه السلسلة

3. انقر على "+ URL" لإضافة رابط إلى صفحة الويب.

+ URL

4. انسخ الرابط الذي ترغب بمشاركته، ثم ألصق عنوان URL في مربع النص، ثم انقر على زر تم أعلى يسار الشاشة.

عنوان URL في مربع النص

5. بمجرد الانتهاء انقر على زر (+ قصة) أسفل يسار الشاشة، الآن، تحتوي قصتك المنشورة على رابط "لمشاهدة المزيد" مرر لأعلى.

التمرير لأعلى بقصص إنستجرام

إنستجرام يضيف ميزة جديدة لخاصية القصص

يستكشف إنستجرام ميزة جديدة لخاصية القصص، تتشابه مع ميزة Super Follows من موقع تويتر Twitter ، والتي تسمى “القصص الحصرية”، وستسمح الوظيفة المستقبلية المحتملة للمبدعين بنشر محتوى حصري لقصتهم على موقع الصور الشهير.

وستتميز القصص الحصرية في خلاصة حسابك على إنستجرام بعلامة أرجوانية، على غرار الطريقة التي تحتوي بها منشورات Close Friends على علامة خضراء، وعندما تحاول مشاهدة قصة حصرية بدون أن تكون معجبًا بالشخص الذي يشاركها، سيتم مطالبتك من خلال نافذة منبثقة تفيد بأن المعجبين فقط هم من يمكنهم المشاهدة.