شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ظهرت العديد من التسريبات السابقة، حول هواتف سامسونج المرتقبة القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبا، واليوم تظهر مجموعة من مقاطع الفيديو صورا تفصيلية لإصدار الجيل الخامس من هاتف Z Flip 3.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شارك المسرب الشهير إيفان بلاس Evan Blass، مقاطع فيديو 360 درجة لهاتف Galaxy Z Flip3 5G، في جميع ألوانه الأربعة وهي: الذهبي والأخضر الزيتوني والأسود والبنفسجي.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Z Flip3 5G

وتعرض مقاطع الفيديو الجانب الأمامي ثنائي اللون لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 5G، ويشاع إنه يضم شاشة خارجية بحجم 1.9 بوصة مزدوجة، وإعدادات كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل - عادية وواسعة للغاية.

كما يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 5G، منفذ شحن USB-C، ومكبر صوت في الجزء السفلي، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومفتاح صوتي على يمين الهاتف، وتوجد أيضا فتحة لبطاقات SIM على يسار الجهاز.

وعند فتح هاتف سامسونج المطوي، يظهر Galaxy Z Flip3 5G شاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي ستأتي بدقة 10 ميجابكسل.



ويشاع أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 5G، سيأتي بطبقة حماية من الماء والغبار، ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888 (أو 888+)، والذي مع ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 8 جيجابايت.

وسيحزم هاتف Galaxy Z Flip3 5G، بطارية بقوة 3300 مللي أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 وات، وبقدرة 15 وات لاسلكي.

وسيدعم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، قلم S Pen الذكي مع مستشعرات أكثر ليصبح أفضل أداء وأكثر سرعة، وسيأتي الهاتف بـ 3 مستشعرات منها مستشعر رئيسي من نوع telephoto مثل هواتف Galaxy S21 ، كما سيدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

وكان إيفان بلاس نشر صورة مسربة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، والذي سيأتي بتصميم مشابه لإصدار العام الماضي Z Fold 2، وسينطلق الإصدار الجديد متوافق مع القلم الإلكتروني S-Pen.

