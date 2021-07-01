بـ 158 جنيها.. تعرف على قصة أول سيارة شيفروليه في مصر| صور

يمتلئ عالم السيارات بالتكنولوجيا والتطور والإمكانات التي تبهرنا يومًا بعد يوم، لذا فأسعار السيارات اختلفت في الماضي تماماً عن الآن، فمع التطور الزمني الذي نعيش فيه نجد دائمًا أن ما كنا نحيا عليه من قبل يتفاوت بشكل كبير عن الوقت الحالي في كل المجالات.

ومن بين أبرز الشركات المصنعة لـ السيارات، تأتى الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات جنرال موتورز GENERAL MOTORS التي تأسست في العام 1908، وأطلقت العديد من الإصدارات المميزة كان على رأسها إصدارات علامة شيفروليه المملوكة لها والتي ظهرت لأول مرة في عام 1911 ونالت شهرة غير مسبوقة في عالم السيارات حتى وقتنا هذا.

ولأن إصدارات شركة شيفروليه تحظى بجماهيرية كبيرة في الشوارع المصرية، حرصت جنرال موتورز على تواجد فرع إقليمي خاص بإصداراتها هنا في مصر يقع مقره في محافظة الإسكندرية والذى بدأ في العمل منذ العام 1926.



بدأت شركة جنرال موتورز GENERAL MOTORS بتسويق طرازات شيفروليه الجديدة، حيث كانت ترغب في توسيع دائرة عملائها في الأسواق المصرية لزيادة نسبة المبيعات، حيث تسبب ارتفاع صادرات القطن المصري إلى الخارج فى انتعاش الاقتصاد المصري، وبالتالي تصبح الأجواء مناسبة لـ جنرال موتورز لتسويق سياراتها.

وبالفعل حينما جاء العام 1927، طرحت الشركة الأمريكية جنرال موتورز طرازات جديدة لعلامة شيفروليه CHEVROLET، حيث كانت هذه الطرازات اقتصادية لأكثر درجة.

وطرحت شيفروليه طرازاتها السبعة في العام 1927بأسعار اقتصادية للغاية، كانت سببًا في نجاحها وانتشارها بشكل سريع في الشوارع المصرية في تلك الحقبة حيث تراوحت أسعارها ما بين 158 جنيه و 225 جنيهًا فقط.

في حقيقة الأمر كانت الأسعار مناسبة حيث كانت تعادل مرتب 16 شهراً لموظف حكومي متوسط الدخل، وتعتبر هذه الأسعار منخفضة تماماً مقارنة بأسعار السيارات في الوقت الحالي ، والتي تصل إلى ما يعادل راتب مائتي شهر على أدنى تقدير.