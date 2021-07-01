والنبي يا كابتن.. حكاية سيارة محمد هنيدي "البورشه" في هذا الفيلم| صور

"إنتي مش عايزة زبدة دايت .. إنتي عايزة بقرة دايت، ليه يا عم هو إحنا كفرة، إتكلم بأسلوب أحسن من كده، أنا حزنان قولي نكات، زمن السرقة الجميل إنتهى يا قبطان، انت بتتكلم جد والنبي يا كابتن، أنا حزنان .. ضحكني يا قصير" بالطبع بمجرد رؤية عينيك لهذه الكلمات، استعادت ذاكرتك مشاهد هذا الفيلم بحذافيرها، للفنان محمد هنيدي، وكأن عقلك تحول إلى شاشة عرض سينمائية تسترجع بها أحداث الفيلم الكوميدي العبقري "أمير البحار" ولنسرد حكاية سيارة محمد هنيدي في الفيلم وهي من ضمن أشهر سيارات الأفلام.

فيلم أمير البحار

سيارات الأفلام .. كعادة الفنان محمد هنيدي تقديم كل ما هو مبتكر في عالم الكوميديا، لم نشاهد له عمل واحد يشبه ذي قبل، فالاختلاف والتنوع دائمًا عنوانه، فقد أبهرنا بتقديمه لشخصية الشاب أمير نور الدين البحر من فيلم “ أمير البحار ”، فتى مستهتر غير مسئول ويرجع ذلك إلى كثرة تدليل والدته له والتي قامت بأداء دورها الفنانة هناء الشوربجي، يعيش في الإسكندرية وبسبب عشق والده نور الدين البحر والذي جسد شخصيته الفنان لطفي لبيب، اللا متناهي للبحر فقد قام بإدخال ابنه أمير الأكاديمية البحرية للدراسة بها ليصبح قبطانًا.

فيلم أمير البحار

سيارات الأفلام .. ولسوء حظ أمير كان جارهم منصور الهلباوي "غسان مطر" يرأس الأكاديمية البحرية دون معرفة أمير، حيث كانت هناك قصة حب بينه وبين ابنة هذا الرجل سلوى " شيري عادل "، والذي أخذها إلى اليخت الخاص بوالده وتغنى لها بالأغنية الكوميدية الأشهر " يا سلوى " والتي جاءت ألحانها في نفس سياق أغنية الفيلم الأجنبي الرومانسي الشهير " تايتانيك "، ومنذ دخول أمير الأكاديمية وتحدث الكثير من المفارقات الكوميدية بينه وبين والدها، وتُستكمل بقية أحداث الفيلم على هذا المنوال.

فيلم أمير البحار

في بداية أحداث فيلم "أمير البحار" ظهر أمير وهو خارج من بيته يودع أهله ذاهبًا إلى الأكاديمية البحرية، مزاحمًا الطريق تحت منزله بسيارته الفارهة غير مبال لشيء، وكانت هذه السيارة حديث المشاهدين حين تم عرض هذا الفيلم، فقد لفتت الأنظار إليها بسبب رونقها وشكلها الكلاسيكي الشبابي، بالطبع بالطبع يجب ان تكون كذلك كونها من صناعة الشركة الألمانية العريقة بورشه PORSCHE .

فيلم أمير البحار

تأسست الشركة الألمانية بورشه PORSCHE، على يد أحد أهم رائدي صناعة السيارات في في العالم وهو النمساوي فارديناند بورشيه، والذي ساهم في صناعة الأيقونة الشهيرة VOLKS BEETLE، وقد عمل فارديناند منذ نشأته لـ PORSCHE على صناعة السيارات الرياضية الشبابية الفارهة المزودة برفاهية مترفة قلما تواجدها في أقرانها من السيارات الأخرى.

PORSCHE CARRERA 911

في العام 2001 تم تصنيف الشركة الألمانية بورشه PORSCHE، بأنها أكثر السيارات هيبة من خلال استطلاع رأي أجراه معهد الرفاهية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعددت وتنوعت الإصدارات الفارهة لهذه الشركة حيث جاء من بينها الطراز PORSCHE CARRERA 911 والذي ظهر برفقة أمير نور الدين " محمد هنيدي " خلال أحداث فيلم أمير البحار.

PORSCHE CARRERA 911

استمدت السيارة PORSCHE CARRERA 911، بمحرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.8 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 385 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات، وتتمكن هذه السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر / ساعة وذلك في غضون 4.7 ثوان فقط.

PORSCHE CARRERA 911

جدير بالذكر أن فيلم أمير البحار بطولة كلًا من " محمد هنيدي، لطفي لبيب، غسان مطر، هناء الشوربجي، ياسر جلال، مها أبو عوف، شيري عادل، كريمة عبدالله، ضياء الميرغني، صبري عبد المنعم، أمينة، محمد محمود، نورا السباعي، حسن عبد الفتاح، حسام داغر، طارق الإبياري، يوسف عيد، رضا إدريس " ومن تأليف يوسف معاطي، و إخراج وائل إحسان، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 26 نوفمبر من العام 2009.