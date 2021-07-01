أبرزهم التسويق والإعلان والاتيكيت.. أماني البرت تشارك بـ9 كتب في معرض الكتاب

تشارك الدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بنى سويف، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، بتسعة كتب في معرض الكتاب ٢٠٢١ هي "المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي" و

"الكتابة للعلاقات العامة" و"الإبداع فى التسويق والترويج" و"الابداع في الإعلان" و"كسر قواعد الاتيكيت والبروتوكول"

بعد "مهارات الترجمة الإعلامية" و"الاتصال الشخصي" و"البروتوكول والإتيكيت" و"اتجاهات حديثة فى دراسات الصورة الذهنية".

ويناقش كتاب "المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي" الصادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع يناير ٢٠٢١ دور المستشار الإعلامي أو المتحدث الرسمى للمؤسسة فى إدارة صورتها والترويج لسمعتها وفى فتح قنوات اتصال بينها وبين الإعلام، وبناء الثقة والمصداقية بها، وإدارة الأزمات التى تواجهها. وكذلك بناء قاموس المصطلحات المناسبة، ليصف بكلمات دقيقة وألفاظ محددة المواقف والأحداث.

فيما يجيب كتاب "الإبداع فى التسويق والترويج" على سؤال مهم: هل يحسن التسوق حالتنا المزاجية؟ وهل حقاً تقوم الشركات ببيع الوهم للعملاء فيشترون أشياء لا يحتاجون إليها؟ وتُرى ما هى اللمسة السحرية التى يقوم بها المسوقون لإغراء المستهلكين؟ ولماذا يخاطبون العقل الباطن لنتخذ قراراتنا الشرائية بناء على دوافع خفية فى عواطفنا؟ كما يكشف طرق مبتكرة وإبداعية فى التسويق للمنتجات والعلامات التجارية، والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام ٢٠٢٠.

بينما يتكون كتاب "الكتابة للعلاقات العامة" من خمسة فصول، يتناول خلالها الكيفية الواجب علي فريق العلاقات العامة أن يكتب بها، في ضوء مدونة السلوك الأخلاقي والقانوني، وكيفية تقديم مضمون احترافي يستحوذ على القارئ ويقنعه بموقف المؤسسة، كما يناقش خصائص وطرق الكتابة عبر الإنترنت، سواء للمواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام ٢٠١٩.

أما كتاب "كسر قواعد الاتيكيت والبروتوكول" فيتناول الأخطاء التي يقع فيها الأشخاص في السلوك الاجتماعي. ويناقش في ثلاثة فصول اتيكيت التواصل والتعارف والحديث واتيكيت التليفون واتيكيت تقديم العروض واتيكيت تلبية الدعوة أو الاعتذار ثم اتيكيت اللغة الصامتة غير اللفظية ويناقش كل ما يتعلق بلغة الجسد، و طريقة وأوضاع الجلوس واتيكيت المائدة واتيكيت الهدايا. وقواعد الاتصال الرمزي كنوع من أنواع فك شفرات ألوان الملابس واتيكيت ارتدائها، وكذلك اتيكيت الحفاظ على المسافة الاجتماعية مع الاخرين والاكسسوار ومكملات الملابس والنظارات، ودلالات مظهر الشعر. والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام ٢٠١٨.

أما كتاب"الاتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية" والصادر عن "دار أطلس" للنشر والتوزيع ٢٠١٨ فيناقش المداخل النظرية والمنهجية لدراسة الصورة الذهنية، بداية من عام 1975 وحتى الآن، ويتضمن ما يزيد عن 180 دراسة في مجال الصورة ليقدم الاتجاهات الأساسية لصور الدول والقوميات والشخصيات والمهن والمؤسسات السياسية والخدمية ووسائل الإعلام، بالاضافة إلى ادارة الانطباع كمكون أولى لتكوين الصور الذهنية واستراتيجيات اصلاح الصورة الذهنية المتضررة.

ويتناول كتاب "الإبداع فى الإعلان العملية الإبداعية لإنتاج إعلانات متميزة، و الابتكار التسويقى والابتكار الإعلانى ويناقش تكنيكات إقناعية مبتكرة فى الإعلان، بالإضافة إلى أسس ومبادئ تصميم الإعلان المطبوع والإليكترونى و سيكيولوجية اللألوان. والكتاب صادر عن عالم الكتب للنشر والتوزيع عام ٢٠١٧.

كما تشارك بكتب مهارات الترجمة الاعلامية إصدار عام (2009) و البروتوكول والاتيكيت عام (2015)، والاتصال الشخصي، (2015).