السودان يؤكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين

أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف التزام حكومة الفترة الانتقالية بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين.



وترأس يوسف، اليوم الخميس، اجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين بحضور الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية السوداني، وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك لمتابعة سير أداء اللجنة واستعراض أهم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والبحث عن الدعم والسند اللازمين لتوفير الأمن والحماية للمدنيين.



وناقش الاجتماع وضع الآلية الوطنية لحماية المدنيين وأهم الأهداف والبرامج التي سيتم تحقيقها في غضون الأيام القادمة.



وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، توفر الارادة السياسية والالتزام الصارم من حكومة الفترة الانتقالية بمواصلة تنفيذ خطتها المحكمة لحماية المدنيين بالمناطق المتأثرة بالحرب، مشددا على أهمية وضع خطط إعلامية شاملة لتغطية أنشطتها وتعريف أصحاب المصلحة والرأي العالمي والمحلي بما تقوم به من مهام وأنشطة في إطار مسؤولية حكومة المرحلة الانتقالية بحماية المواطنين.

يوناميد



وقدم الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية، تقريرا عن أهم الخطط التي اتخذتها الآلية لتأمين وحفظ مقار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" بعد انتهاء فترة مهمتها في دارفور.

وقال وزير الداخلية إن الآلية شرعت في إجراء مباحثات دولية لتعزيز القيام بواجباتها الكاملة تجاه حماية المدنيين، فضلا عن عزمها على إشراك قوات "حركات الكفاح المسلح" الموقعة على اتفاقية سلام جوبا في العام المنصرم، في تلك العملية.

وناقش الاجتماع وضع القوات الأمنية وسير الترتيبات اللازمة لإكمال انتشارها في كل ولايات دارفور وتنفيذ المحاور الخاصة ببيئة الحماية في مصفوفة الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد إجازتها.