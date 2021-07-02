أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 2-7-2021

استعرض برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة ”صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 884 إلى 886

أسعار الذهب عيار 21 774 إلى 778

أسعار الذهب عيار 18 664 إلى 666

أسعار الذهب الأونصة 27,368 إلى 27,495

أسعار الجنيه الذهب 6,160 إلى 6,190

الكيلو 880,000 إلى 882,355

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.





أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه ، وللبيع 15.71 جنيه.

سعر اليورو للشراء 18.49 جنيه، وللبيع 18.70 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني للشراء 21.55 جنيه، وللبيع 21.79 جنيه.

سعر الريال السعودي يسجل 4.15 جنيه، وللبيع 4.18 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدينار الكويتي سجل 49.19 جنيه و52.17 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.