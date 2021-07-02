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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعلن توجيه دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية.. تفاصيل

عبداللطيف الزياني
عبداللطيف الزياني

أعلن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، اليوم الجمعة، أن البحرين وجهت دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية والتوقيع على بيان ثنائي.

وقال الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيجري لافروف، إن بلاده وجهت دعوة إلى الدوحة لعقد مفاوضات لحل المسائل العالقة بينهما والتوقيع على بيان ثنائي، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.

من جانبه، قال لافروف إن تنظيم داعش الإرهابي، يعزز مواقعه في أفغانستان، مشيرًا إلى أن بلاده تجري مشاورات لحماية جيرانها في آسيا الوسطى من هذا الخطر.

وأضاف: “شجعنا منذ بداية النزاع السوري على إجراء اتصالات مباشرة بين حكومة دمشق والأكراد”.

وتابع: “على أكراد سوريا إبداء استقلاليتهم واهتمامهم بإيجاد حلول مع حكومة دمشق”.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني قال وزير الخارجية الروسي، إن “تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة الشؤون بعد”.

وأشار لافروف إلى أنه “يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة”.

وأردف: “موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران”.

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