مكاسب كثيرة| قائمة طويلة من الأمراض يقضي عليها المشروع القومي لتصنيع البلازما

قال د.عمرو جوالي استشاري أمراض الدم والمناعة، إن المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازم، مفيد جدا ومن المشروعات الهامة، وذلك لأنها تساعد في علاج الكثير من الأمراض بجانب توفير العديد من النفقات لأن أسعار البلازما غالية جدا ويتم شراؤها من الخارج.

فائدة البلازما

وأوضح جوالي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البلازما بها عوامل التجلط المسئولة عن السيولة ومنع النزيف التجلط، مشيرا إلى أن عملية تصنيع مشتقات البلازما قائمة على استخراج المكونات من الدم كل على حدة، والتى تستخدم كل منها لعلاج مرض معين فعلى سبيل المثال يستخدم عوامل التجلط طبقا لحالة السيولة والنزيف، كما أن البلازما أيضا تستخدم لحالات مرضى الكبد، ومن يعيشون على التغذية الوريدية والموجودين داخل العنايات المركزة.

عملية التصنيع

وأكد استشاري أمراض الدم والمناعة أن عملية تصنيع مشتقات البلازما تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وتمر بمراحل دقيقة جدا، لأنه يجب التأكد من تعقيمها و نظافتها وخلوها من الفيروسات.

توفير النفقات

وأختتم قائلا: "حاليا يتم شراء البلازما من الخارج وهي مكلفة جدا وقد يصل جرام عامل 8 إلى 1800 جنيه، وفي حال احتاج بعض المرضى مثل كبار السن وأصحاب الوزن الكبير إلى جرعات كبيرة فقد يصل ثمن الجرعة إلى 10 آلاف جنيه وبالتالي فإن تصنيع مشتقات البلازما بنفس الكفاءة يعد مشروعا مفيدا للغاية".

علاج التجلط

من جانبه قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العلاج بمشتقات البلازما له فوائد عديدة لحالات نقص المناعة التى تكون بها مستويات الأجسام المضادة منخفضة، وتساعد في علاج نقص عوامل التجلط للمساعد في التقليل من النزيف، وأيضا علاج الهيموفيليا وهو مرض وراثي نادر لا يحدث فيه تجلط الدم بشكل صحيح؛ بسبب نقص البروتينات الكافية لتخثر الدم.

أمراض الكبد وفيروس كورونا

وأضاف بدران خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشتقات البلازما تساعد أيضا في علاج الحروق، وأمراض الكبد، كما يعد علاج مصابي فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمشتقات البلازما واعدا جدا، فقد أظهرت التجارب في مصر نتائج مبشرة وكانت نسبة تعافي المرضى جيدة، كما وقللت من احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.