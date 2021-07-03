عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف علي اختصاصات مجلس إتحاد البنوك ..وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف قانون البنك المركزي إلي رفع أداء الجهاز المصرفي و تشديد الحوكمة والرقابة علي المعاملات البنكية وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي، فضلا عن وضع حلول لإعادة عمل البنوك المتعثرة وأليات التنسيق بين البنوك 

 

وفي هذا السياق نصت المادة (179) علي أنه يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسی قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص :

(أ) تشكیل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .

(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(جـ) الموارد المالية للاتحاد .

(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزى الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .

ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

ويعين المحافظ ممثلاً لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .

 

 

 

البنك المركزي: انتعاش مؤشرات الأسهم العالمية بعد اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين

البنك المركزي يوضح مؤشرات أسواق المال الدولية في أسبوع.. اعرف التفاصيل

و أشارت المادة (180) إلي أن المعهد المصرفي يتبع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي ، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع خارجها.

 

ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

 

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .

ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .

 

ووفقا للمادة (181) يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ويكون للمعهد مدير تنفيذي ، يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .

الاتحاد العمل المصرفي المعاملات البنكية الجهاز المصرفي البنوك المتعثرة قانون البنك المركزي البنك المركزي

ترشيحاتنا

كيف تحمى نفسك من انخفاض ضغط الدم فى الصيف

قصف حوثي جديد يستهدف السعودية

خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي في شارع الهرم

تعرف علي اختصاصات مجلس إتحاد البنوك ..وفقا للقانون

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.. هل أفضل وقت؟

تخطت تشيلي.. البرازيل تضرب موعدا مع بيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ