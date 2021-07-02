ترقص وتتمايل.. سامو زين يثير الجدل مع شقيقة ساندي التونسية

نشرت الفنانة ساندي علي التونسية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه شقيقتها (خلال حفل عيد ميلادها) مع الفنان سامو زين.

وظهرت شقيقة ساندي التونسية، وهي ترقص وتتمايل مع الفنان سامو زين، ما أثار جدل متابعي الفنانة، وتوجه البعض في التعليقات بالتهنئة لشقيقة ساندي.

كليب قربي ليا

من جهة أخرى، حرض الفنان سامو زين، على استعادة ذكريات فيديو كليب أغنية “قربي ليا”، من خلال نشره مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك”.

علق سامو زين، على الفيديو كليب قائلاً: "حبيبي و انا جنبك حاسس بدنيا تانية قربي ضميني خديني مره تانية".

وطرح سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيته» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

على جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

أحدث أعمال سامو زين

طرح النجم سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيتو» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

طرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

أحدث ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".