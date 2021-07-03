أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 3-7-2021

يستعرض موقع صدى البلد، ارتفاع اسعار الذهب اليوم السبت 2 - 7 - 2021 بقيمة جنيهين خلال التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم السبت كالتالى:

اسعار الذهب عيار 24 ارتفعت من 886 إلى 888

اسعار الذهب عيار 22 ارتفعت من 813 إلى 815

اسعار الذهب عيار 21 ارتفعت من 776 إلى 778

اسعار الذهب عيار 18 ارتفعت من 666 إلى 668

اسعار الذهب الاونصة ارتفعت من 27,368 إلى 27,495

اسعار الجنيه الذهب ارتفعت من 6,160 إلى 6,190

الكيلو ارتفع من 880,000 إلى 882,355

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف اسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويمثل متوسط سعر المصنعية والدمغة في الأغلب، نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات والتى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.