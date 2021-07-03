الموجة الحارة.. هاني الناظر يكشف طرق الحفاظ على نسبة المياه في الجسم

نصح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بضرورة شرب الماء بكثرة بما لا يقل عن 3 لتر مياه في اليوم ، لتعويض المفقود من المياه عن طريق العرق في هذا الوقت.

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي ام سي، أن من الضروري التهوية الجيدة لتجنب الحمونين، الذى يأتي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، مشدداً على ضرورة ارتداء الملابس القطنية لامتصاص العرق وارتداء الملابس الفاتحة لان الملابس الغامقة تحتفظ بالحرارة .

وتابع هاني الناظر" من الضروري الاستحمام بالماء البارد وتجنب الصابون الذى بداخله كيماويات.

واكد هاني الناظر على ضرورة تناول السلطة الخضراء، وعد وضع مساحيق التجميل لأنها تتفاعل مع اشعة الشمس ويترك تصبغات على البشرة.

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كيف تحمي طفلك من حر الصيف؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدأ من اليوم و التي تستمر حتى يوم الثلاثاء وتصل إلى 44 درجة مئوية، يعتبر الأطفال من أكثر الفئات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

أكد موقع healthychildren، أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض، لذا يجب التأكد من حماية طفلك من الحرارة قدر الإمكان ، وراقب الأعراض ، واتصل بطبيب الأطفال إذا لاحظت أي تطور.

كيف تحمي طفلك من حر الصيف

منع آثار الحرارة الشديدة

يشكل ارتفاع درجات الحرارة خطرا على صحة الأطفال الحرارة، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على الحرارة وحماية طفلك من الأمراض المرتبطة بالحرارة:

-ابحث عن أماكن مكيفة

إذا كان منزلك لا يحتوي على تكييف ، فابحث عن مبنى قريب به يمكن أن تكون المكتبات مكانًا رائعًا للابتعاد عن الحرارة. إذا كنت تعيش في مكان لا يمكن التنبؤ بتكييف الهواء فيه ، فخطط مسبقًا للحصول على مكان آمن لك ولعائلتك للذهاب إليه في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

-حافظ على رطوبتك

شجع أطفالك على شرب الماء بانتظام وجعله متاحًا بسهولة حتى قبل أن يطلبوه، في الأيام الحارة يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم في زجاجة حليب ثدي إضافي في زجاجة ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي صيغة إضافية في زجاجة.

-ارتدي ملابس خفيفة

ألبس أطفالك ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من مادة ماصة تزيد من تبخر العرق.

-تهدئة

عندما يشعر طفلك بالحرارة امنحه حمامًا باردًا أو رذاذ مائي ليبرد، تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء و البقاء نشيطًا.

-منع التعرض لأشعة الشمس

-عدم ترك الأطفال في السيارة

لا تترك الأطفال في السيارة أو في مركبة آلية أخرى مغلقة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارة حوالي 19 درجة في أقل من 10 دقائق وتستمر في الارتفاع إلى درجات الحرارة التي تسبب الموت.

الآثار الصحية المحتملة للحرارة الشديدة

يمكن للحرارة الشديدة أن تجعل الأطفال مرضى بعدة طرق ، بما في ذلك:

-جفاف

-الإنهاك الحراري

-تشنجات حرارية

-ضربة شمس

متى تتصل بطبيب الأطفال الخاص بك

اتصل بطبيب الأطفال على الفور إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض التالية:

-شعور بالاغماء

-التعب الشديد (على سبيل المثال ، النعاس بشكل غير عادي أو النعاس أو صعوبة الاستيقاظ)

-صداع الراس

-حمة

-العطش الشديد

-عدم التبول لعدة ساعات

-غثيان

-التقيؤ

-التنفس بشكل أسرع أو أعمق من المعتاد

-آلام العضلات

-تشنجات عضلية