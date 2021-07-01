كيفية حماية طفلك من أمراض الصيف الشائعة وطرق العلاج.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري مناعة، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة فإن الطفل يتعرض للعديد من أمراض الصيف الشائعة، وهي: الإنهاك الحراري، والالتهابات، وحروق الشمس.

وأضافت نهلة عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "المفروض الأطفال ميخرجوش من البيت في الفترة ما بين 1 الظهر حتى 4 العصر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خاصة في ذلك التوقيت".

ونوهت استشاري مناعة أنه يجب على الأطفال ارتداء الملابس القطنية الواسعة، والملابس الفاتحة وليست الغامقة، والاستحمام بـ صابون الجلسرين أو الصابون المخصص للأطفال، حيث إنه يحتوي على أقل كمية من الكيماويات، وبالتالي يعمل على الحفاظ على جلد الطفل من الأمراض.

وتابعت نهلة عبد الوهاب استشاري مناعة قائلة: "يفضل أن يرتدي الطفل الكاب باستمرار عند تعرضه للشمس في فترة الصباح"، بالإضافة إلى أن يجب أن يتناول الطفل كميات من السوائل كثيرة، والخضروات والفاكهة.

وشددت استشاري مناعة على تناول الطفل للسوائل حتى لا يتعرض للإصابة بالجفاف.