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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الوضوء بالمسح على الجورب طوال اليوم.. دار الإفتاء ترد

الجورب
الجورب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم الوضوء بالمسح على الجورب طوال اليوم؟”.

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لـ حكم الوضوء بالمسح على الجورب فيجوز شرعا الوضوء من خلال المسح على الجورب طوال اليوم، طالما التزم بشروط المسح عليه.

 

وأشار إلى أن شروط المسح على الجورب، بأن يلبس على طهارة كاملة ويكون ساترا لمحل المسح أي من القدمين إلى ما فوق الكعبين.

 

شروط المسح على الجورب

 

كانت دار الإفتاء ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

 

هل يجوز المسح على الجورب بدون شروط؟

 

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

 

متى يبطل المسح على الجورب؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
 

هل يجوز المسح على الأكمام بسبب البرد؟


والدي شيخ مسن وأصابه المرض ، ولا يستطيع رفع ملابسه الثقيلة لغسل ذراعه أثناء الوضوء فهل يجوز المسح على أكمامه أثناء الوضوء ؟.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، قائلًا: إذا كان يشق عليه الوضوء فليتيمم، أما أن أقول لك يسقط غسل اليدين فلا أستطيع ان أقول ذلك، فالإنسان إذا شق عليه الوضوء لكبر سنه خاصةً فى فصل الشتاء أو كان مصابًا بمرض لا يستطيع الوضوء فعليه أن يتيمم، ولكن لا يسقط الوضوء من عليه، فهناك بديل أخر للوضوء وهو التيمم.
 

الوضوء حكم الوضوء الجورب شروط المسح دار الإفتاء

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