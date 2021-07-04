مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر
ينشر موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.
مواقيت الصلاة للعاصمة القاهرة
الصلاةالفجْر 3:13 AM
الشروق 4:59 AM
الصلاةالظُّهْر 11:59 AM
الصلاةالعَصر 3:35 PM
الصلاةالمَغرب 7:00 PM
الصلاةالعِشاء 8:33 PM
مواقيت الصلاة في الأسكندرية
صلاة الفجْر 3:14 AM
الشروق 5:01 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:43 PM
صلاة المَغرب 7:08 PM
صلاة العِشاء 8:43 PM
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 4:06 AM
الشروق 5:41 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:49 PM
صلاة المَغرب 7:16 PM
صلاة العِشاء 8:41 PM
مواقيت الصلاة في الفيوم
صلاة الفجْر 3:18 AM
الشروق 5:02 AM
صلاة الظُّهْر 12:01 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 7:00 PM
صلاة العِشاء 8:32 PM
مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 3:26 AM
الشروق 5:05 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 6:50 PM
صلاة العِشاء 8:18 PM
مواقيت الصلاة في العريش
صلاة الفجْر 2:58 AM
الشروق 4:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 6:53 PM
صلاة العِشاء 8:27 PM
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 3:24 AM
الشروق 5:12 AM
صلاة الظُّهْر 12:16 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 7:19 PM
صلاة العِشاء 8:54 PM
مواقيت الصلاة في طنطا
صلاة الفجْر 3:11 AM
الشروق 4:58 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 7:03 PM
صلاة العِشاء 8:37 PM
مواقيت الصلاة في بور سعيد
صلاة الفجْر 3:04 AM
الشروق 4:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:34 PM
صلاة المَغرب 6:59 PM
صلاة العِشاء 8:33 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 3:10 AM
الشروق 4:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:18 PM
صلاة المَغرب 6:43 PM
صلاة العِشاء 8:12 PM