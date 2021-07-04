مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر

ينشر موقع صدى البلد، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة للعاصمة القاهرة

الصلاةالفجْر 3:13 AM

الشروق 4:59 AM

الصلاةالظُّهْر 11:59 AM

الصلاةالعَصر 3:35 PM

الصلاةالمَغرب 7:00 PM

الصلاةالعِشاء 8:33 PM

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

صلاة الفجْر 3:14 AM

الشروق 5:01 AM

صلاة الظُّهْر 12:05 PM

صلاة العَصر 3:43 PM

صلاة المَغرب 7:08 PM

صلاة العِشاء 8:43 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 4:06 AM

الشروق 5:41 AM

صلاة الظُّهْر 12:29 PM

صلاة العَصر 3:49 PM

صلاة المَغرب 7:16 PM

صلاة العِشاء 8:41 PM

مواقيت الصلاة في الفيوم

صلاة الفجْر 3:18 AM

الشروق 5:02 AM

صلاة الظُّهْر 12:01 PM

صلاة العَصر 3:35 PM

صلاة المَغرب 7:00 PM

صلاة العِشاء 8:32 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر 3:26 AM

الشروق 5:05 AM

صلاة الظُّهْر 11:58 AM

صلاة العَصر 3:24 PM

صلاة المَغرب 6:50 PM

صلاة العِشاء 8:18 PM

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجْر 2:58 AM

الشروق 4:46 AM

صلاة الظُّهْر 11:49 AM

صلاة العَصر 3:28 PM

صلاة المَغرب 6:53 PM

صلاة العِشاء 8:27 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 3:24 AM

الشروق 5:12 AM

صلاة الظُّهْر 12:16 PM

صلاة العَصر 3:55 PM

صلاة المَغرب 7:19 PM

صلاة العِشاء 8:54 PM

مواقيت الصلاة في طنطا

صلاة الفجْر 3:11 AM

الشروق 4:58 AM

صلاة الظُّهْر 12:00 PM

صلاة العَصر 3:38 PM

صلاة المَغرب 7:03 PM

صلاة العِشاء 8:37 PM

مواقيت الصلاة في بور سعيد

صلاة الفجْر 3:04 AM

الشروق 4:52 AM

صلاة الظُّهْر 11:55 AM

صلاة العَصر 3:34 PM

صلاة المَغرب 6:59 PM

صلاة العِشاء 8:33 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 3:10 AM

الشروق 4:52 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 3:18 PM

صلاة المَغرب 6:43 PM

صلاة العِشاء 8:12 PM