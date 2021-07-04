بريطانيا تغلق أول منطقة مرخصة لتجارة الجنس في البلاد

أغلقت السلطات البريطانية المنطقة “الحمراء” في هولبيك في مدينة ليدز في بريطانيا، أول مشروع دعارة قانوني في المملكة المتحدة، بعد أن أغضبت التجربة السكان المحليين والناشطين.

وأعلن مجلس مدينة ليدز مؤخرًا أنه سيتم إغلاق أول منطقة قانونية حمراء في المملكة المتحدة بعد ست سنوات من إنشائها.

وقررت المدينة أن تجربة منطقة تجارة الجنس القانونية الخاصة بها قد فشلت، حيث أصبحت المنطقة بسرعة منطقة مليئة بالجنس والمخدرات، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت معدلات الجريمة منذ اكتشاف أول جريمة قتل بالمنطقة في عام 2015.

وبحسب التقارير، عارض السكان المحليون والناشطون المنطقة من البداية وشنوا حملات ضدها بشكل متكرر.

ووفقا لمصادر نقلت عنها الصحيفة، قريبا ستتم إعادة تجريم الدعارة في المنطقة وفقا للتقارير المحلية.

وتم الإعلان عن المنطقة مرة أخرى في عام 2014 وتقع في منطقة غير سكنية في هولبيك، وسمحت للبغايا بالعمل دون خوف من الاعتقال خلال الساعات المسموح بها.