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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة يسرا غيرت أحداث فيلم دانتيلا.. صور

قصة سيارة يسرا..
قصة سيارة يسرا.. غيرت أحداث فيلم دانتيلا

عمل سينمائي رغم  بساطة قصته وأحداثه إلا أنه يتضمن رسالة هامة وقوية عن الصداقة الحقيقة ومفهومها وتضحياتها، التي جسدتها شخصيتين على النقيض تمامًا من بعضهما سواء كان في الصفات أو المستوى الاجتماعي، حيث برعت الفنانتين يسرا وإلهام شاهين في إيصال هذه الرسالة من خلال دورهما البسيط كصديقتين من فيلم " دانتيلا ".

فيلم دانتيلا

بدأت أولى مشاهد فيلم " دانتيلا " حيث الطفلة مريم أثناء تواجدها بالإسكندرية لقضاء العطلة الصيفية برفقة عائلتها، وذهبت مريم للعوم في بحر الإسكندرية ولكن كان هناك موجة سحب كبيرة كادت أن تودي بحياتها، وأصبحت تستغيث استجابت على الفور لاستغاثتها الطفلة سهر الاسكندرانية و على الفور أنقذتها، ومنذ ذلك الوقت و أصبحا روح واحدة في جسدين رُغم اختلاف طبقتهما الاجتماعية بشكل تام حيث كانت الأولى تنتمي لعائلة ثرية ويعمل أبيها كمحام كبير، والثانية طفلة تعمل في سيرك.

فيلم دانتيلا

كبرت مريم وأصبحت تؤدي دورها الفنانة إلهام شاهين، و أيضًا سهر والتي جسدت شخصيتها الفنانة يسرا، وظلا صديقتين وذهبت مريم للعيش بالإسكندرية برفقة سهر لتفتتح مكتب محاماه وتشتغل هناك مستقلة عن عمل أبيها، وأصبحت سهر تعني في الملاهي الليلية، وذات يوم تم القبض على سهر لتبدأ قصتهما مه الضابط حسام " محمود حميدة " الذي تسبب في فرقتهما في بادئ الأمر بسبب وقوع اثنتيهما في حبه، ولكن انتهى المطاف بعودتهما صديقتين وادراكهما بأن هذا هو كنزهما في الحياة.

فيلم دانتيلا

وتسببت في القبض على سهر ومعرفتها بالضابط حسام هو قيادتها لسيارتها وهي تحت تأثير المواد الممنوعة، فقامت سيارة الشرطة بتتبع سيارتها التي كانت قد أنتجتها الشركة الإيطالية لصناعة السيارات فيات FIAT، التي أنشأها رائد صناعة السيارات الإيطالي جيوفاني أنييلي في العام 1899، وتم إطلاق اسم FIAT على هذه الشركة كإختصارًا لجملة    FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، والتي تعني مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.

FIAT 128

وبالطبع أخذت الشركة الإيطالية فيات FIAT شهرتها في الشرق الأوسط بسبب صناعتها للأسطورة التي عاشت معنا حتى الآن FIAT 128، والتي بدأت في إنتاجها منذ العام 1969، وكانت هذه هي السيارة التي قادتها يسرا أثناء أحداث فيلم " دانتيلا "، كانت من المتعارف عليه خلال فرتة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بأن  جميع السيارات في هذه الحقبة تعمل بقوة الدفع الخلفية، فيما عدا بعض السيارات التي أصدرتها احدى الشركات الفرنسة كسيتروين و رينو، ولكن لم يستمر نجاهما ومنافستهما في السوق العالمي طويلأ لانسحابهما من المنافسة بشكل سريع.

FIAT 128

وهنا صنعت شركة فيات FIAT أسطورتها  التي ما زالت حية حتى وقتنا هذا رُغم توقف إنتاجها منذ وقت كبير وهي السيارة  FIAT 128، والتي اتسمت حينها بخاصية الدفع الأمامي، وبالطبع خفتها ومرونتها على الطرق وارتفاعها عن سطح الأرض والذي يقيها من الاحتكاك بالمطبات المرتفعة، فقد اعتمد تصميم هذه السيارة على محرك مثبت بطول السيارة، وعلبة تروس مثبتة في مقدمة المحرك لتقوم بتحويل الحركة من حركة طولية إلى حركة عرضية تغذي العجلات.

FIAT 128

واستمدت السيارة FIAT 128 قوتها من خيارين من المحركات، اثنيهما يتكونا من 4 أسطوانات، الأول بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، اما المحرك الثاني فيأتي بسعة 1290 سي سي، ويتصل محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

FIAT 128

جدير بالذكر أن فيلم دانتيلا بطولة كلًا من " يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين، محمود قابيل، ياسر صادق، عزت المشد، عمرو يسري، سيد جبر، فكرية يوسف، حسين عرعر، أمين هاشم، محمود السركي " ومن تأليف هالة سرحان، و سيناريو وحوار رفيق الصبان، و إخراج إيناس الدغيدي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 7 إبريل من العام 1998.

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