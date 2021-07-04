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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بهد حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

رغم تلقي اللقاح.. نقل رئيس وزراء لوكسمبورج إلى المستشفى لـ إصابته بكورونا

رئيس وزراء لوكسمبورج
رئيس وزراء لوكسمبورج

أعلنت حكومة دولة لوكسمبورج إن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل نُقل إلى المستشفى يوم الأحد وسيظل تحت المراقبة حيث يتم إجراء الفحوصات بعد أسبوع من نتيجة اختبار إصابته بفيروس كورونا Covid-19.

وذكر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء في لوكسمبورج أن بيتل (48 عاما) سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وبدأ رئيس وزراء لوكسمبورج 10 أيام من العزلة الذاتية في 27 يونيو ، بعد أقل من يومين من حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم اعتبار أي من قادة الاتحاد الأوروبي الـ 26 الآخرين الذين حضروا القمة قضية اتصال.

وكان رئيس الوزراء في لوكسمبورج قد تلقى بالفعل جرعة واحدة من لقاح  استرازينكا في 6 مايو.

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وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 630 ألف نسمة زيادة في الإصابات في الأيام العشرة الماضية ، وتأكدت إصابة 136 شخصًا بفيروس كورونا يوم السبت، وهو مستوى شوهد آخر مرة في لوكسمبورج في منتصف مايو.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، أخبر بيتيل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه “تجاوز الخط الأحمر” بقانون جديد يحظر محتوى المثليين في مدارس البلاد.

كان بيتيل، الزعيم الوحيد المثلي في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ، من بين أولئك الذين شنوا هجمات عنيفة على أوربان بسبب التشريع الجديد.

وقال إن القانون الهنجاري يوصم المثليين جنسياً ويتعين مكافحته. وقال إن أوربان “تجاوز خطا أحمر”.

واضاف بيتيل: “أن تُلقى باللوم على المستوى الوطني ، وأن يُنظر إليه على أنه ليس أمرًا طبيعيًا ، وأن يُعتبر خطرًا على الشباب - لا يُدرك أن كونك مثليًا ليس خيارًا”.

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