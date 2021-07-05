عرض أسطوري بالصوت والضوء في مئوية مسرح سيد درويش بأوبرا الاسكندرية

شهدت الاحتفالية المئوية لإنشاء مسرح سيد درويش بأوبرا الاسكندرية عرضًا أسطوريًا بالصوت والضوء على جدران المسرح، وسط حالة من البهجة والسرور من قبل الحضور.



ولاقى العرض تصفيقًا حارًا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجميع الحضور، الذين انبهروا بالعرض وأجوائه.



وأعرفت الدكتورة إيناس عبدالدايم عن إعجابها الشديد بهذا العرض الأسطوري المبهج، وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا العرض بهذا الشكل المبهر.

كما شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، فيلم تسجيلي عن مسرح سيد درويش دار الأوبرا بمنطقة العطارين.

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وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية) وذلك بمناسبة بمرور ١٠٠ عام على انشاء المسرح، في حضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وأزاحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبتها، الستار عن تمثال سيد درويش خلال الاحتفال بمئوية المسرح.



ويمثل المسرح تحفة معمارية ويعد من اقدم المسارح فى مصر وتم وضع حجر الأساس عام 1918 واطلق عليه اسم تياترو محمد على وصممه المهندس الفرنسى جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكى الأوروبي وتم افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية ، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من ( تياترو محمد علي ) إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير ، ومع مرور الزمن أدرج بقائمة التراث المصري وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدءوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه ، وأدخلت الدولة عليه الإمكانات الفنية اللازمة لكي يصبح داراً للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي ، وافتتح عام 2004 بعد إجراءات التحديث والتطوير.



وتتواصل فعاليات مئوية مسرح سيد درويش على مدار 4 أيام وتبدا فى الثامنة مساء الاحد 4 يوليو وتستمر أيام الاثنين ، الأربعاء ، الخميس 5 ،7 ، 8 يوليو بأوبرا الإسكندرية.