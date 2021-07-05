بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

غيب الموت قبل قليل الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير: "وانا مالي يا لمبي".

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سحر كامل:

-درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

-روت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

-البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.

-شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

-قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».



وكان الفنان محمد علي رزق أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.



وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".