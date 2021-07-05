وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

غيب الموت قبل قليل الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..



البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".





وكان الفنان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.



وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".



