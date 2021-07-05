برلماني: صكوك الأضاحي مشروع قومي لدعم البسطاء في الاسكندرية

أشاد النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية بمشروع صكوك الأضاحي، الذي أطلقته وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معتبرًا المشروع من المشروعات القومية والوطنية التي تدعم البسطاء، وتساعد الأسر الأولى بالرعاية.



وذكرت مديرية أوقاف الاسكندرية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة التقى بالنائب محمد الحمامي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المديرية ومجلس النواب.



وأكد الحمامي أن المديرية تعمل على الأرض بكفاءة عالية وجهد منقطع النظير تحت قيادة الشيخ محمد خشبة.



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وأضاف البيان أن الحمامي تبرع بشراء عدد من صكوك الأضاحي لصالح المديرية.



من جانبه، أكد الشيخ محمد خشبة أن هذا المشروع من المشروعات العظيمة التي تبنتها الوزارة ضمن مشروعات البر التي تقوم بها، داعيًا رجال الأعمال بالثغر السكندري لدعم هذا المشروع العظيم الذي يصل نفعه لكل مستحق.



في سياق متصل، أعدت مديرية أوقاف الاسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لجانا استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين في الاشتراك في صكوك الأضاحي وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة دكتور عبدالرحمن نصار، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.



كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة وتم توزيعها بالأماكن التالية: شرق عمارات الاوقاف الدور الارضي بجوار مسجد علي بن ابي طالب، ومحرم بك الطريق السريع اعلي مسجد الرحمن، والعجمي الهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى، ووسط اعلي مسجد سيدي عبد الرزاق، والمنتزه شارع 45 الصافرة قبلي اعلي مسجد الصابرين، والعامرية أول عرب العراوه اعلي مسجد النور المحمدي بجوار القسم، وغرب شارع الامير لؤلؤ القباري اعلي مسجد اهل الذكر، والعامرية ثان طريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش، وبرج ا العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلي مسجد العنيق، والجمرك شارع فرنسا اعلي المسجد الارضي زنقه الستات، والرمل شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين، بالإضافة إلى المساجد الكبري بالمحافظة.