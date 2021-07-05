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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يكشف سر غيابه عن جنازة سحر كامل.. (( خاص ))

اشرف زكي وسحر كامل
اشرف زكي وسحر كامل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد عن سر تغيبه عن جنازة الفنانة سحر كامل .

 

وقال أشرف زكي  إن الفنانة سحر كامل ليست من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ولكنه وجد كل شئ على مايرام من تصاريح الدفن والجنازة  ولو كانت حدثت مشكلة كنت سأتدخل".

 

وانتهت الجنازة  على الفنانة سحر كامل  بمسجد السيدة نفيسة، حيث بدأ أهلها في نقلها إلى مثواها الأخير ودفنها.

 

وغيب الموت الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

 

بداية الفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".

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وفاة الفنانة سحر كامل 


كان الفنان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.
 

وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".

من هي الفنانة سحر كامل ؟


ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سحر كامل:

- درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها


- روت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.
-شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

- قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

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