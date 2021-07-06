محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات بـ حوش عيسى وأبو المطامير

حركة تنقلات

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرار رقم ١١٣٧ لسنة ٢٠٢١ والخاص بحركة تنقلات و وتكليفات بمركزي ابو المطامير وحوش عيسى، على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر ، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية ، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتضمن القرار الآتي :-

حركة تنقلات

- أشرف محمد محمد قريطم مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل مديرا للإدارة للإدارة الهندسية لمركز ومدينة ابو المطامير.

- رضا عبد العاطى عطا الله السيد مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير للعمل مديرا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى.

- صبحى عبد العزيز الصافى محمد - سكرتير قريه الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى للعمل رئيسا لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير.

- عبد الحليم محمد عاطف رئيس قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.