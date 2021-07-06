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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تنقلات

محافظ البحيرة يصدر حركة تنقلات بـ حوش عيسى وأبو المطامير

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرار رقم ١١٣٧ لسنة ٢٠٢١ والخاص بحركة تنقلات و وتكليفات بمركزي ابو المطامير وحوش عيسى، على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر ، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية ، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتضمن القرار الآتي :-

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حركة تنقلات 

- أشرف محمد محمد قريطم مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل مديرا للإدارة للإدارة الهندسية لمركز ومدينة ابو المطامير.

- رضا عبد العاطى عطا الله السيد مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير للعمل مديرا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى.

- صبحى عبد العزيز الصافى محمد - سكرتير قريه الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى للعمل رئيسا لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير.

- عبد الحليم محمد عاطف رئيس قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير. 

اخبار البحيرة محافظ البحيرة حركة تنقلات محافظة البحيرة حوش عيسى البحيرة أبو المطامير

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