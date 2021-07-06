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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع الهيئة القبطية سبل التعاون

فريق وحدة البحث بالأزهر
فريق وحدة البحث بالأزهر مع القس أندريا زكي

التقى اليوم فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر، والذي يشرف عليه الدكتور عبد الدايم نصير المستشار التعليمي والثقافي لفضيلة الإمام الأكبر، مع الدكتور القس أندريا ذكي مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية لبحث تعزيز سبل التعاون بين الأزهر والمؤسسات الأكاديمية.

ضم اللقاء فريق وحدة البحث أحمد عبد المغيث حمزة باحث في الأديان، أسماء بدر إمام عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر ، أحمد حميدو باحث بالوحده وخريج أكاديمية ناصر العسكرية، محمد فوزي باحث بالوحده وواعظ باللغات الأجنبية.

كما شهد اللقاء عرض للأنشطة التي تعقدها الوحدة سواء على المستوى العلمي أم الإكاديمي أم الثقافي.

إصدارات علمية ضمن سلسلة إحياء التراث

ويقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سبعة كتب جديدة تعرض ضمن سلسلة إحياء التراث في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وذلك في إطار  دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في إثراء المعارف ودعم الجانب العلمي والتثقيفي.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هذه السلسة  تعد مهمة في جانب الفكر الإسلامي باعتبار أن  آراء المفكرين والفلاسفة والمتكلمين والفقهاء تمثل منهلًا للباحثين، لذا تأتي السلسلة  للكشف عن ثرواتهم العلمية، باعتبار أن ذلك يساعد في الكشف عن الإسهام الحضاري لعلماء المسلمين في مختلف العلوم والفنون من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يُسْهِم في دفع ما يُثار عن هذه الحضارة وأعلامها من اتهامات جائرة وشُبَهٍ واهية.

وأضاف عياد أن دراسة سِيَر هؤلاء والكشف عن تراثهم والعمل على إخراجه للأجيال يكشف لنا أنماطًا متعددة من التفكير وألوانًا متنوعة من المناهج، فضلًا عن التأكيد على التواصل العلمي والمعرفي بين الأجيال؛  حيث جرى العرف العلمي على تأثر اللاحق بالسابق والأخذ عنه والإفادة منه، وقد يقوم بتقويمه أو تعديله أو الأخذ منه أو ردِّه، أو ردِّ بعض ما فيه مع التنبيه عليه، وكل ذلك لا يُقلِّل أبدًا من قيمة السابق ولا جهد اللاحق؛ فالعرف العلمي جرى على ذلك.

وتضم هذه السلسلة سبعة كتب وهي: 
هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني، هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي، الأنوارُ القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة، تجريد (مجرد المقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري)، الأربعين في أصول الدين، أساس التقديس، الكفاية في الهداية.

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البحث الإمام الاكبر القس أندريا ذكي القبطية الانجيلية التعاون الأزهر

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