عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية فشلت.. تامر أمين: آبي أحمد يخفي أزماته الداخلية بقضية سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال الإعلامي تامر أمين، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، يستخدم أسلوب الإلهاء السياسي في التعامل مع ملف سد النهضة والتواصل مع مصر والسودان، ويستمر في مسلسل التعنت الإثيوبي.

 

وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "ما يفعله آبي أحمد لعبة سياسية قديمة؛ من أجل خلط الأوراق، وإعادة ترتيب أولويات المواطن في إثيوبيا".

 

وتابع تامر أمين "آبي أحمد يحاول أن يغطي على فشله الداخلي، والأزمات الداخلية المحلية بالحديث عن ملف سد النهضة، وتصدير أن مصر والسودان سبب رئيسي في عدم تحقيق إثيوبيا للتنمية، وهذا أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

 

وأكمل تامر أمين  "آبي أحمد لديه مشاكل كثيرة في السيطرة على إثيوبيا خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي حدثت في إقليم تيجراي وفقدان أبي أحمد السيطرة على هذا الإقليم".

 

سامح شكري في مجلس الأمن

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن كل أجهزة الدولة لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة لمواصلة الدفاع  عن الحق المائى للشعب المصرى.

 

وأضاف شكري خلال تصريحات تليفزيونية” أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضة سد النهضة في المحافل الدولية.

 

وتابع وزير الخارجية  إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى.

 

وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

 

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.

 

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

 

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

 

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

أبي أحمد اثيوبيا سد النهضة تامر امين مصر

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تترأس أول اجتماع لمجلس صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية

التنمية فشلت.. تامر أمين: آبي أحمد يخفي أزماته الداخلية بقضية سد النهضة

جامعة الدول العربية: إثيوبيا تحاول تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة

السيطرة على حريق في باكيات داخل سوق المرج

الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ