10يوليو.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس في الإحصائيات الحيوية



ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « التحليل الإحصائي في البحوث السريرية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور محمد عمران، بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم، جامعة حلوان.



خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

1- ما هي الإحصائيات الحيوية؟

2- أنواع متغيرات البيانات

3- مدخلات البيانات

4- التوزيع الطبيعي

5- P- القيمة

6- اختبارات الإحصاء الحيوي

7- فاصل ثقة 95٪

8- الارتباط

9- الأداء التشخيصي

10- حساب حجم العينة

أوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للمهتمين بالتحليل الإحصائي للبيانات في الأبحاث الإكلينيكية.



تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81066099464?pwd=V3l5M1E4eFZDUHRmSjNIdnFJZmtmZz09

Meeting ID: 810 6609 9464

Passcode: 436292