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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: قرارات السعودية محترمة وعازمة في مواجهة كورونا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرارات المملكة العربية السعودية بغلق مجالها الجوي ضمن إجراءات التعامل مع أزمة كورونا حازمة ومحترمة.

 

وأكدت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن لكل دولة السيادة في قراراتها الاحترازية خلال جائحة كورونا .


واوضحت مكرم ان الوزارة تهتم بالعامل المصري الذي سلك كل الطرق التي وضعتها السعودية للسفر إليها بالمرور بدولة الإمارات وقضاء فترة الحجر الصحي.

وأشارت مكرم إلى أن المملكة قررت إغلاق المجال الجوي دون تحديد موعدًا لإعادة فتحه مرة أخرى، موضحة أن الوزارة نصحت المصريين العالقين العودة إلى أرض الوطن مرة أخرى.


وضافت مكرم وزيرة الهجرة، أن الوزارة طالبت المصريين العالقين بتسجيل بياناتهم والتفاصيل الخاصة بشركة السياحة المسؤولة عن سفرهم إلى السعودية، معلنة عن تلقي البيانات من 1260 مواطنًا حتى الآن.


ولفتت إلى انها تواصلت مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم، استكمالا لمتابعة وزيرة الهجرة تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة دولة ترانزيت بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية.

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في 6 قطاعات.. قرارات سعودية جديدة لتوطين 40 ألف وظيفة


أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال الراجحي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة في السعودية .

وأشار المسؤول السعودي إلى أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية في السعودية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من المواطنيين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

ولفت الراجحي إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم السعودية مصر كورنا فيروس كورونا

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