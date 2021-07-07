لا تتكئ هنا.. مضيفة طيران تحذر الركاب من أخطر الأماكن بالطائرة

يحلم سكان العالم بـ عودة رحلات الطيران بين البلدان المختلفة مرة أخرى دون قيود وقواعد "كوفيد-19" التي فرضت شكل معين لـ السفر، ولكن مع ذلك تحذر مضيفة طيران من بعض الأفعال التي يقوم بها المسافرون دون ان يشعروا بها مثل الاكتاء على نوافذ الطائرة.

كشفت "ليندا فيرجسون" أحد أعضاء طاقم الطائرة، عن مكان واحد لا يجب أن تريح رأسك فيه أبدًا أثناء الطيران نظرًا لاحتوائه على آلالاف الجراثيم والميكروبات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قالت ليندا ، التي كانت مضيفة طيران لمدة 24 عامًا ، إنه لا يجب عليك أبدًا الاتكاء على الحائط بجوار مقعد النافذة، وذلك لأن الركاب يسعلون ويعطسون على السطح أو يلمسونه بأيدي متسخة.

كما أضافت " ليندا": 'أرى الكثير من الناس يحملون مناديل المبللة معهم والتي ستمسح المنطقة المحيطة بمقاعدهم، فيجب أن تحاول مسح طاولات الدرج - ولا تأكل شيئًا يسقط عليها بالصدفة أبدًا".

فيما أوضحت مضيفة الطيران أن طاولات الدرج مركزية للجراثيم، وكان فيروس كورونا المستجد"كوفي-19" قد وضع قيودًا على السفر والطييران، وأغلقت العديد من البلدان حدودها في وجه المسافرين، ولكن مع تلقي الملايين لـ لقاحات فيروس كورونا تطرأ التغيرات على قواعد السفر.