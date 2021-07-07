مدرب المقاصة : تصريحات عبدالجليل عن لقاء الأهلي فسرت بشكل خاطئ

قال إسلام عادل، مدرب فريق مصر المقاصة، إننا استطعنا الفوز على الأهلي والزمالك من قبل ونسعى لتكرار ذلك.



وأضاف إسلام عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" توجه تعليمات للاعبي المقاصة قبل أى مباراة بعدم التدخل العنيف على لاعبي المنافسين، وليس الأهلي فقط

وأتم:" أنا من أبناء الأهلي وتربينا داخل القلعة الحمراء على بذل أقصى مانستطيع في عملنا وعدم التقصير أو التهاون حتى لو كان منافسنا الأهلي، وللأسف تصريحات محمد عبدالجليل فسرت بشكل خاطئ".

نتيجة مباراة المقاصة ودجلة



اكتفى فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من دوري We المصري.

ونجح شيميلس بيكلي في تسجيل الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من هشام محمود حولها بركلة مقصية رائعة ارتطمت في جسد المدافع محمود مرعي وسكنت شباك وادي دجلة.

وأدرك أحمد عاطف هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل باسم مرسي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر تصويبها بنفسه إلا أنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف ليهدر فرصة التقدم مجددًا على مصر المقاصة.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الفريقين لعدد كبير من الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني من المواجهة، في ظل تألق الحارسين محمود عبد المنصف لوادي دجلة ومحمود حمدي مع مصر المقاصة

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد وادي دجلة 23 نقطة، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.