نصف نهائي كوبا أمريكا.. الأرجنتين تنهي الشوط الأول بهدف أمام كولومبيا

أنهى منتخب الأرجنتين أحداث الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام كولومبيا ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى نصف نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل .

وفي الدقيقة 3 من المباراة، قام ليونيل ميسي بمراوغة 3 لاعبين من كولومبيا، وأرسل كرة عرضية، لعبها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس تمر بجوار قائمة كولومبيا.

وسجل هدف الشوط اللاعب لاوتارو مارتينيز فى الدقيقة 8 من زمن اللقاء ، بعد استلام ليونيل ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة لـ لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس ديفيد أوسبينا.

وكاد المنتخب الكولومبي أن يحرز هدف التعادل عن طريق كوادرادو في الدقيقة 8، لكن حارس الأرجنتين يبعد الكرة وينقذ مرمى منتخب بلاده.



ومن المقرر أن يلاقي الفائز من المباراة، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة.

تشكيل الأرجنتين



وجاء تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - جيرمان بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو - رودريجو دي بول - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.

وجاء تشكيل كولومبيا: دافيد أوسبينا - دانيال مونوز - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيلو - رفائيل سانتوس بوري - ويلمار باريوس - جوستافو كويلار - لويس دياز - خوان كوادرادو - دوفان زاباتا.