بالجلباب والشال.. محمود حميدة يقضي إجازته في سيوة‎‎‏.. صور

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور له خلال زيارته لسيوة.

ظهر الفنان محمود حميدة وسط أهالي واحة سيوة، بالجلباب والشال إذ يقضي حاليا إجازة "استشفاء" بالمنطقة التي كشف من قبل عن سر حبه لها، وكتب: "بصحبة الشيخ عبد الرحمن جبريل، وأخيه الأستاذ بلال جبريل والأسرة".

كشف الفنان محمود حميدة مؤخراً عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فيه شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".



وقال محمود حميدة أن سيوة منطقه نائيه ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".

و قررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.