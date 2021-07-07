عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلباب والشال.. محمود حميدة يقضي إجازته في سيوة‎‎‏.. صور

محمود حميدة
محمود حميدة

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مجموعة من الصور له خلال زيارته لسيوة.

 

ظهر الفنان محمود حميدة وسط أهالي واحة سيوة، بالجلباب والشال إذ يقضي حاليا إجازة "استشفاء" بالمنطقة التي كشف من قبل عن سر حبه لها، وكتب: "بصحبة الشيخ عبد الرحمن جبريل، وأخيه الأستاذ بلال جبريل والأسرة".

 

كشف الفنان محمود حميدة مؤخراً عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فيه شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".


وقال محمود حميدة أن سيوة منطقه نائيه ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".

 

و قررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

 

 

 

محمود حميدة يقضي اجازته في سيوة بالجلباب والشال أهالي واحة سيوة استشفاء

ترشيحاتنا

وفاة نجم بوليوود ديليب كومار عن عمر يناهز 98 عامًا

تريند ×خبر |هاشتاج شهداء البرث يتصدر تويتر.. رونالدو يقضي الإجازة مع صديقته.. ماذا قال ميسي بعد وصول منتخب بلاده لنهائي كوبا أمريكا

في العاصمة الكازاخية.. انطلاق الجولة 16 من مباحثات أستانا

فينجادا : شيكابالا ضمن أفضل 10 مهاريين دربتهم

رسائل نارية .. هالة صدقي تواجه زوجها : تعالى مصر برجولة .. وأقاربه يتبرأون منه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-7-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

رسائل نارية .. هالة صدقي تواجه زوجها : تعالى مصر برجولة .. وأقاربه يتبرأون منه

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ