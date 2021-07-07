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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرارة وسحب ممطرة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء بالمملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، نجران، عسير، جيزان)، فيما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.

الأرصاد السعودية تصدر توقعات طقس اليوم

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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