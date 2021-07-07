احتجاز رهائن داخل بنك في روسيا.. وتحرك أمني كبير

قامت قوات الامن الروسية بتطويق محيط أحد البنوك بعد تعرضه لعملية سطو مسلح وعملية احتجاز رهائن، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

تعرض أحد فروع بنوك "سبيربنك" في مدينة تيومين بغرب سيبيريا تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز 3 أشخاص كرهائن.

أحاط بالمكان رجال الأمن وأفراد مسلحين يرتدون الخوذات، مع الإشارة إلى احتجاز رهائن.



ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بتيومين، فيما طالب المتورط في الهجوم مالا، وادعى أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

ولاتزال عمليات التفاوض جارية مع المجرمين لمعرفة مطالبهم، في ظل عزم روسي على تحرير الرهائن، ومسايرة الخاطف حتى تكون هناك فرصة لاعتقاله.

