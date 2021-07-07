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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاز رهائن داخل بنك في روسيا.. وتحرك أمني كبير

أرشيفية لرجال الامن
أرشيفية لرجال الامن

قامت قوات الامن الروسية بتطويق محيط أحد البنوك بعد تعرضه لعملية سطو  مسلح وعملية احتجاز رهائن، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

تعرض أحد فروع بنوك "سبيربنك" في مدينة تيومين بغرب سيبيريا تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز 3 أشخاص كرهائن.  

أحاط بالمكان رجال الأمن وأفراد مسلحين يرتدون الخوذات، مع الإشارة إلى احتجاز رهائن.


ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بتيومين، فيما طالب المتورط في الهجوم مالا، وادعى أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

ولاتزال عمليات التفاوض جارية مع المجرمين لمعرفة مطالبهم، في ظل عزم روسي على تحرير الرهائن، ومسايرة الخاطف حتى تكون هناك فرصة لاعتقاله.
 

المصرفى الروسية رجال الأمن روسيا استيلاء عملية سطو الرهائن

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