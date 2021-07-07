اصطدمت بدراجته البخارية..سيارة نقل تُنهي حياة مُعلم في سوهاج

لقي مُعلم في منتصف الأربعينات من العُمر مصرعه، أثناء قيادته دراجته البخارية على الطريق العام، حيث اصطدم بسيارة نقل بمقطورة بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تلقت مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا من مستشفى جرجا العام، يفيد بوصول المدعو (رفعت. ع. أ - ٤٥ سنه - مدرس - ويقيم بذات الناحية)، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

وبسؤال شقيقه (ممدوح. ع - ٤٦ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء قيادة شقيقه المذكور دراجته البخارية على الطريق العام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو (عبده. ع. ح - ٦٥ سنه - سائق - ويقيم البحر الأحمر)، ما أدى إلى وافته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.