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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدمت بدراجته البخارية..سيارة نقل تُنهي حياة مُعلم في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي مُعلم في منتصف الأربعينات من العُمر مصرعه، أثناء قيادته دراجته البخارية على الطريق العام، حيث اصطدم بسيارة نقل بمقطورة بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

 تلقت مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا من مستشفى جرجا العام، يفيد بوصول المدعو (رفعت. ع. أ - ٤٥ سنه - مدرس - ويقيم بذات الناحية)، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

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وبسؤال شقيقه (ممدوح. ع - ٤٦ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء قيادة شقيقه المذكور دراجته البخارية على الطريق العام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو (عبده. ع. ح - ٦٥ سنه - سائق - ويقيم البحر الأحمر)، ما أدى إلى وافته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج نقل بمقطورة سيارة معلم

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