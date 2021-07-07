مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تحصل على أعلى تصنيف من الأعلى للجامعات

حققت مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، " مجلة الزهراء" تصنيفًا متقدمًا؛ حيث حصلت على تصنيف 7 من 7، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مجلة علمية، صرحت بذلك الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر، رئيس تحرير المجلة.



وأوضحت عميدة الكلية أن هذه المجلة تصدر عن الكلية، مشيرة إلى أن حصولها على تقييم من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة ٧ من ٧ درجات يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيدها المشرِّف بحصولها على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "أرشيف Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يبلغ عددها ٣١ معيارًا.

وبهذه المناسبة توجهت عميدة الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وإلى أمين عام الجامعة؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز العلمي الكبير.



كما وجهت الشكر أيضا لهيئة التحرير واللجنة الاستشارية وفريق عمل المجلة، ولكل السادة أعضاء هئية التدريس والباحثين من الخارج والداخل، وجميع منسوبي الكلية.



وتعد مجلة الزهراء مجلة علمية عالمية متخصصة محكمة، ولها رقم إيداع وترقيم دوليين، وتقع ضمن قطاع كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وتهتم بمختلف البحوث في قطاع الدراسات الإسلامية بأقسامه المختلفة.



جدير بالذكر أن جميع أعداد المجلة تنشر على موقع بنك المعرفة بشبكة الإنترنت، إضافة إلى إصدار نسخة ورقية، وأعمال خاصة للباحثين، مع إعطاء الإفادة الدالة على قبول البحث بعد تحكيمه للنشر بالمجلة.



وتعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر؛ حيث كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فهي من الكليات الرائدة وقد حصلت على جائزة التميز الحكومي.