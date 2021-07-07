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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اعتقال محامٍ أمريكي في روسيا إلى جانب زعيم معارضة من بيلاروسيا

المحامي البيلاروسي
المحامي البيلاروسي الأمريكي يوراس زيانكوفيتش

ذكرت شبكة “سى إن إن”، أن حامل جواز سفر أمريكي اعتقل فى موسكو مع زعيم معارض من بيلاروسيا قبل ثلاثة أشهر وانتقل إلى مينسك لمواجهة اتهامات بمحاولة انقلاب.


احتجزت وكالة الأمن الروسية FSB المحامي البيلاروسي الأمريكي يوراس زيانكوفيتش في أبريل أثناء تناول الغداء في مطعم بموسكو مع ألكسندر فيدوتا، المتحدث السابق الذي تحول إلى منتقد لزعيم بيلاروسيا.

 

وفيدوتا، السكرتير الصحفي الأول للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي اختلف معه في عام 1995 وأصبح ناقده، وتم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين قبل أن يتضح أنه تم القبض عليه كجزء من عملية بيلاروسية روسية مشتركة.

 

ونقلت شبكة CNN عن زوجته ألينا دزينيزافيتس قولها إن عملاء FSB دخلو ا منازهما بملابس مدنية ووضعوا غطاء رأس على رأس زيانكوفيتش، ووضعوه في سيارة واقتادوه إلى بيلاروسيا في قافلة من ثلاث سيارات.

 

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لم يتحدث دزينيسافيتس مع زيانكوفيتش منذ 11 أبريل، عندما اتصل بها في هيوستن قبل ساعات من اعتقاله.

 

وقال مكتب الأمن الفيدرالي في ذلك الوقت إنه اعتقل اثنين من بيلاروسيا كانا يخططان لتنظيم "انقلاب عسكري" و "قتل" لوكاشينكو.

 

كما زعم الرجل القوي البالغ من العمر 66 عامًا والذي يحكم بيلاروسيا منذ عام 1994 أن المتآمرين سعوا لخطف أطفاله.

 

من جهتها تنفي المعارضة البيلاروسية هذا الادعاءات.

 

وذكرت شبكة CNN أن جنسية زيانكوفيتش المزدوجة لا تمنحه تلقائيًا الحق في زيارته لمسئولي القنصلية الأمريكية، مضيفة أنه تلقى زيارات عرضية من محاميه.
 

أمريكي موسكو بيلاروسيا مينسك محاولة انقلاب

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