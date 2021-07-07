مش بعرف أنام لوحدي.. بكاء ماجي الحلواني تأثرا لرحيل حمادة إمام ..فيديو

حازم إمام

بكت الدكتورة ماجي الحلواني، والدة الكابتن حازم إمام، على الهواء لتأثرها بسيرة وفاة زوجها الكابتن حمادة إمام، قائلة: "بعد وفاته نفسي أتسدت ومش بقينا نتجمع في البيت.. أنا لغاية دلوقتي مبعرفش أنام لوحدي في البيت لحد الفجر".



وأضافت "ماجدة" خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها مفتقدة حديثه وروحه، معقبة: "برتاح بس عند أشرف أو حازم علشان الأحفاد واللمة وحفيداتي بيناموا جمبي، ولكن فى بيتي بستتقل دمه".

وفي سياق آخر، تحدث الكابتن حازم إمام ، عن والدته، التي حلت ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" للترويج لكتابها “إمبراطورية إمام الكروية”، قائلا: إن والدته كانت تريد أن تعمل شيئا لأسرتها التي قدمت الكثير للزمالك ولمصر"، مضيفا: "كانت عايزة تعمل دا فى كتاب يبقي موجود فى الزمن.. وأحييها على مجهودها دا".



وتابع "إمام" خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "تعبت ماما لما كبرت متهيألي ومبقتش تحت أيدها.. بس بتزعل مني أما بتبقي عايزة حاجة وأنا أأجلها".



وأوضح الكابتن حازم إمام أنها تحب زوجته كثيرا، معقبا: "بتحبها أكتر مني.. وكانت بتخاف عليا كتير بسبب أن دماغي أتفتحت كتير.. وكنت في ماتش برا ومفيش فون وكانت قلقانة عليا جدا".



وأشار الكابتن حازم إمام : "قبل الجواز كنت بتعبها فى المذاكرة لأني كنت عندها أهم حاجة في الحياة.. وكنت بطلع التالت أو الرابع"، متابعا: "ماما مكنتش بتعمل ورق العنب بس هي بتحضر السفرة حلو".

