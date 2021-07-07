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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد زاهر يهنئ كريم عبدالعزيز على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد زاهر صديقه كريم عبد العزيز بعرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في السينمات ودور العرض 

 

ونشر أحمد زاهر صورة له مع كريم عبد العزيز من العرض الأول للفيلم، معلقا عليها "‏مبروك مليون مبروك اخويا و صديقي النجم كريم عبد العزيز علي فيلم #البعض_لا_يذهب_للمأذون_مرتين  الفيلم تحفه و انصح كل الناس انهم يشوفوه هايستمتعوا جدا مبروك اصدقائي دينا الشربيني  ماجد الكدواني بيومي فؤاد  مبروك لكل صناع الفيلم و طبعا المنتج وائل عبدالله و المخرج احمد الجندي بجد فيلم يستحق المشاهده مبرووووووووك ".

 

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

 

وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

كريم عبد العزيز الفنان أحمد زاهر فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين البعض لا يذهب للمأذون مرتين احمد زاهر

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