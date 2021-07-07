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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكنش بيحب الرياضيات..شقيق الأسطورة منسي يروي لصدي البلد تفاصيل جديدة ..شاهد

شقيق الأسطورة منسي
شقيق الأسطورة منسي مع مراسل صدى البلد

كان شقي ومحب للحياة يفعل حركات كلها طاقة ونشاط وحيوية واختلف في فترة طفولته عني وعن باقي أشقائه فمثلا عندما كنا نقوم بلعب الكرة كان هو يتسلق شجرة التوت أو شجرة النخيل وكان يهوي القفز من المرتفعات ويعشق النشان وخاصة عندما كنا نذهب الي مدينة منيا القمح..بهذه الكلمات بدأ محمد صابر منسي شقيق الشهيد البطل أحمد صابر منسي والملقب بالأسطورة في الذكري الرابعة علي حادث البرث.

 

وأضاف شقيق الأسطورة محاولا إمساك دموعه قائلا كانت علاقتنا ببعض قوية جدا ولدي ذكريات كثيرة مع أحمد خاصة وان الفارق في السن بيننا حوالي 11 شهرا فقط فدائما كنا نذهب الي المدرسة سويا وعند اللعب كنا سويا.

 

وأستكمل "منسي" قائلا ففي مرحلة الطفولة كان أحمد شقي جدا مليئا بالطاقة والنشاط وكان يعشق القفز من المرتفعات وايضا عندما كنا نذهب الي المولد في مدينة منيا القمح كان محبا جدا للنشان وكان يحصل علي جوائز ايضا بسبب دقته في التصويب.

 

اما في المرحلة الثانوية فأتذكر جيد ان أحمد كان ضعيفا في الرياضيات وعندما قمت بمحاولة شرح أحد النقاط له ولم يستوعب الدرس فحاولت معه مرات كثيرة وأنتهي بنا المطاف بالشجار سويا وقمنا يتقطيع الكتاب المدرسي قطعا كثيرا وقمنا بالخروج واللعب وكان يوم الامتحان غدا .

 

وأشار الي انه فخور جدا بما سمعه من أصدقاء والجنود الذين خدمو مع "أحمد" حيث أكدو لنا أن الأسطورة كان أسطورة في كل أفعاله معهم وكان دائما ما يبث فيهم الوطنية وحب الوطن ويحثهم علي ضرورة الدفاع عن الوطن ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

محافظ الشرقية يتفقد مكاتب الديوان العام وأعمال إنشاء نفق المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد مكاتب الديوان العام وأعمال إنشاء نفق المحطة بالزقازيق

وأضاف "محمد صابر منسي" انه إكتشف جانبا أخر في شقيقه الشهيد أحمد وهو الجانب الملئ بالطيبة والإنسانية وحب الجنود والعمل علي مساعدتهم في الحصول علي حقوقهم وتشجيعهم بمختلف الطرق مشيرا الي انه في أحد الأيام وخلال شهر رمضان الكريم فوجئ بالأسطورة يقوم بغناء أحد الأغاني الترفيهية وبعد ذك تبين ان شقيقة يقوم بترديدها مع جنوده خلال القيام بالتمارين الرياضية في الطابور لكسر الحده عنهم والترفيه .

 

وأستكمل شقيق الشهيد الأسطورة انهم قاموا بتشكيل جمعية خيرية مشهرة تحمل إسم الشهيد أحمد صابر منسي عبارة عن مركز إسلامي ومستوصف خدمي لأهالي مدينة العاشر من رمضان والهدف منها إحياء ذكري الشهيد.

 

وأضاف شقيق الشهيد الأسطورة ان مجموعة من أصدقاء وزملاء "أحمد" قامو بالتبرع والمساهمة في تشييد الحوائط وخاصة وأن المبني تم التبرع به من قب أحد أهالي الخير بالعاشر لإقامة المجمع الخدمي تخليدا لذكري الشهيد الأسطورة.

 

وأختتم "محمد صابر منسي" انه تم تخصيص رقم حساب لتلقي التبرعات لإستكمال أعمال الإنشاء وإقامة مستوصف طبي تخليدا لذكري والده وذكري شقيقة متقدما بخالص الدعاء لهم وأن يجمعهم الله معا في الجنة.

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شهيد جنود العاشر من رمضان الذكرى الرابعة الثانوي الشهيد البطل أحمد صابر منسي اخبار الشرقية اخبار المحافظات

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