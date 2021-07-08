أخبار التعليم.. شوقي: التابلت اختياري بامتحانات الثانوية.. وأولياء أمور: المراوح قبل الكاميرات

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

تحت شعار " لكل مجتهد نصيب " وفي لفته أبوية طيبة في يوم التفوق والفرحة، كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم قائمة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية بإجمالي 50 طالب وطالبة والذين حققوا التفوق والنجاح في الاختبارات المحايدة التي وجه المحافظ بإجرائها للطلاب والطالبات الحاصلين علي الدرجة النهائية في إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 لتحديد المستوى التعليمي الذي أهلهم للحصول على هذه الدرجات تحقيقاً لمبدأ العدالة التعليمية المطلوبة بين الطلاب حيث تقدم لهذه الاختبارات 158 طالب وطالبة فقط من إجمالي 424 طالب وطالبة .

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا لـ الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي .

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ⁩أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للتوقف عن الشكوى من كل شيء والتدخل في كل شيء يخص امتحانات الثانوية العامة.

تصدر مشروع انشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية مشروعات التطوير داخل الجامعة التي بدأ تنفيذها منذ بداية العام الحالي .

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انتقادات عديدة من بعض أولياء الأمور ، الرافضين لفكرة تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الاقل .

ناقش طلاب الاذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم.