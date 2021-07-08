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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شوقي: التابلت اختياري بامتحانات الثانوية.. وأولياء أمور: المراوح قبل الكاميرات

طلاب
طلاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 

يوم التفوق والفرحة ..محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية 2021

 

تحت شعار " لكل مجتهد نصيب " وفي لفته أبوية طيبة في يوم التفوق والفرحة،  كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم قائمة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية بإجمالي 50 طالب وطالبة والذين حققوا التفوق والنجاح في الاختبارات المحايدة التي وجه المحافظ بإجرائها للطلاب والطالبات الحاصلين علي الدرجة النهائية في إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 لتحديد المستوى التعليمي الذي أهلهم للحصول على هذه الدرجات تحقيقاً لمبدأ العدالة التعليمية المطلوبة بين الطلاب حيث تقدم لهذه الاختبارات 158 طالب وطالبة فقط من إجمالي 424 طالب وطالبة .

 

ننشر رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا لـ الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي .

 

وزير التعليم : كفاية جدل.. التابلت اختياري في امتحانات الثانوية العامة

 

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ⁩أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للتوقف عن الشكوى من كل شيء والتدخل في كل شيء يخص امتحانات الثانوية العامة.

 

تضم 24 برنامجا أكاديميا .. تعرف على خطة إنشاء جامعة حلوان الأهلية

 

 تصدر مشروع انشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية  مشروعات التطوير داخل الجامعة التي بدأ تنفيذها منذ بداية العام الحالي  .

 

أولياء أمور: المراوح أهم من الكاميرات في لجان الثانوية العامة .. وزير التعليم يرد

 

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  ، انتقادات عديدة من بعض أولياء الأمور ، الرافضين لفكرة تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

 

لأول مرة قبل بدئها.. التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات.

 

التعليم: تواجد طلاب الثانوية العامة في اللجان قبل الامتحان بساعة

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الاقل .

 

"أمل" يحصد افضل تصوير.. جامعة حلوان تناقش مشاريع تخرج طلاب الاذاعة والتليفزيون

 

ناقش طلاب الاذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم. 

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